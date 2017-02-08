Kayıp aranıyor!

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan ve Galatasaray'ın tam aradığı oyuncu olarak lanse edilen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra ortada yok. Ligin ilk 10 maçında forma giyen ve gösterdiği performansla taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazanan Tolga Ciğerci'nin topuğundan sakat olduğu ve bu nedenle oynamadığı öğrenildi. Ancak topuk sakatlığının bu kadar uzun sürmesi kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

BİR AN ÖNCE DÖNSÜN

Sarı-Kırmızılı takımda en son maçına 20 Kasım 2016'da Fenerbahçe ile oynanan derbiyle çıkan Tolga Ciğerci o maçta geçirdiği sakatlığa rağmen maçı tamamlamayı bilmişti. Milli futbolcu o karşılaşmadan sonra hiçbir karşılaşmada takımındaki yerini alamadı. Sağlık ekibi Tolga Ciğerci hakkında net bir açıklama yapmaktan kaçınırken Teknik Direktör Riekerink'in Tolga hakkında ayrıntılı bir sağlık raporu istediği belirlendi. Sağlık ekibiyle bir görüşme yapan Riekerink'in, "Zorlu bir döneme giriyoruz. Tolga'yı bir an önce takıma hazırlamanızı istiyorum. Ona bundan sonraki maçlarda ihtiyacım olacak. Bu süreçte onun da takıma katkı sağlamasını istiyorum. Tolga ne kadar erken takıma dönerse bizim için o kadar kazanç olur' dediği belirlendi.

11 RESMİ MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

GALATASARAY'a sezon başında transfer olan Tolga Ciğerci 11 resmi karşılaşmada forma giydi. Ligde 10 maça çıkan Tolga Ciğerci, Süper Kupa maçında da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.. (Takvim)