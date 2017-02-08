Love'dan flaş transfer açıklaması!

AJANSSPOR- Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love'dan flaş bir CSKA Moskova açıklaması geldi.

Rus basınına konuşan Love, CSKA Moskova Başkanı Yevgeny Giner'in kendisi için bir baba gibi olduğunu söylerken, "Bayadır görüşemiyoruz. Sosyalleşmek için pek boş vaktim yok. Eğer başkan benim geri dönmemi isteyip beni ararsa anında geri dönerim" ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya 2004 yılında CSKA Moskova ile adım atan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştu.