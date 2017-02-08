Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Love'dan flaş transfer açıklaması!

Tarih08 Şubat 2017 , 13:40

Yorum
Love'dan flaş transfer açıklaması!

AJANSSPOR- Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love'dan flaş bir CSKA Moskova açıklaması geldi. 

Rus basınına konuşan Love, CSKA Moskova Başkanı Yevgeny Giner'in kendisi için bir baba gibi olduğunu söylerken, "Bayadır görüşemiyoruz. Sosyalleşmek için pek boş vaktim yok. Eğer başkan benim geri dönmemi isteyip beni ararsa anında geri dönerim" ifadelerini kullandı. 

Avrupa'ya 2004 yılında CSKA Moskova ile adım atan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştu. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me