Ömer Ali Şahiner'den özel açıklamalar!

Atiker Konyaspor oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

AJANSSPOR ÖZEL-

İlk olarak Türkiye Kupasındaki Sivasspor eşleşmesini değerlendiren Ömer Ali Şahiner, "Geçen sezondan bu yana kupaya önem veriyoruz. Kupa bizim için çok değerli. Ligden sonra Avrupa’ya gidebilmenin yolu kupadan geçiyor. Sivasspor TFF 1. Lig'de olmasına rağmen çok iyi bir takım. Süper Lig ayarında bir kadroya sahipler. 2 tane zor maç bizi bekliyor. İlk maçta Sivas’tan istediğimiz sonucu alıp, Konya’da yarı finale yükselmek istiyoruz. Kuranın bizim için avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.

-"ANTALYASPOR ETO'O İLE ÇOK FARKLI"

Hafta sonunda oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak ise Ömer Ali, "Antalyaspor 2 sezondur Eto’o ile birlikte her takımı yenebilecek güçte bir ekip oldular. İlk maçı 3-1 kazanmıştık ama şu anda daha farklı bir maç bizi bekliyor. Antalyaspor şu anda çok farklı bir konumda. Zor maç olacak, taraftarlarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Kazanırsak hedeflediğimiz yere gelmek adına yolumuza devam edeceğiz. Antalyaspor karşılaşması bizim için kilit maç. Hadefimiz 3 puan, kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

-"AVRUPA'NIN YOLU KUPADAN GEÇİYOR"

UEFA Avrupa Ligi’nin kendisi ve takımına tecrübe ve özgüven kazandırdığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Avrupa Ligi'nde tecrübe ve özgüven kazandık. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmanın yolu kupadan geçiyor gibi duruyor. Avrupa'da olmak istiyoruz. İnşallah yeniden orada oluruz. Bu yıl kazandığımız tecrübe ile başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

-"HEDEFİM LA LİGA"

Transfer döneminde ismi birçok takımla anılmasına rağmen Konyaspor'dan ayrılmayan Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'daki aile yapısından ve hedeflerinden bahsetti. Radyospor'da Salim Manav'a konuşan Ömer Ali, "Konyaspor da olmaktan çok mutluyum. Uzun yıllardır bu takımda forma giyiyorum. Konyaspor camiası beni kendi çocukları olarak görüyorlar. Bu beni mutlu ediyor.

Konyaspor takımıyla hedeflerimin büyük kısmını gerçekleştirdim. Başarılı ve dopdolu bir 5 yıl geçirdim. Bana güvenenleri mahcup etmedim. Bundan sonra direkt Avrupa gitmek benim için harika bir kariyer olacaktır. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalışıyorum. Oynadığım futbolun İspanya La Liga’ya daha yakın olduğunu düşünüyorum. İdolüm Arda Turan. Emre Çolak da İspanya'da. Arda Ağabey ve Emre bizi başarıyla temsil ediyor. Bende orada olmak ve ülkemi temsil etmek isterim. La Liga'da çok rahat oynayabileceğimi söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

-"HOCAMLA GEÇİRDİĞİM HER GÜN HARİKA"

"Aykut Kocaman ile hem saha içi hem saha dışındaki diyaloglarımız harika. Hocamla çalışmaktan çok mutluyum. Kendisi gelişimime önemli katkı sağladı. Onunla geçirdiğim her gün harika. İnşallah onunla uzun yıllar çalışırım"

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