Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Şahin yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Brezilyalı forvet Reynaldo dos Santos Silva, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 19. haftasında takımla ilk idmanına anımsatarak, turuncu-beyazlı ekipte forma giymekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu anlatan Reynaldo, "Kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada hiç yabancılık çekmedim." dedi.

Reynaldo, fiziksel anlamda biraz geride olduğunu ancak bu açığını kapatabilmek için çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnanılmaz bir taraftarımız var. Kasımpaşa maçında onları gördüm ve bu kadarını beklemiyordum. Onlara teşekkür ediyorum. Takımda 8 Brezilyalı var ama buradaki arkadaşları daha önce tanımıyordum. Bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla Ronei ile konuştuk.O da hemen gelmem gerektiğini, Adanaspor'un gerçekten çok iyi bir takım olduğunu, herkesin birbirine çok yardımcı olduğunu söyledi. Geldim ve bunun ne kadar doğru olduğunu gördüm. Bütün arkadaşlarımla şu anda çok iyi bir ilişkimiz var. Ailecek de görüşüyoruz."

"Gaziantep'ten Adana'ya galibiyetle döneceğiz"

Reynaldo, önlerinde Gaziantepsor deplasmanı olduğunu belirterek, "Takımımız çok iyi bir dönemden geçiyor. Umarım hep böyle devam eder. Hocamızla hafta içinden bu yana konuşuyoruz. O, rakibimizin iyi ve zayıf yönlerini bize anlatıyor. Elimizden geleni yapacağız. Bu seriyi devam ettirebilmek bizim için çok önemli çünkü ligde istemediğimiz ve layık olmadığımız yerdeyiz. Buradan kurtulabilmek bizim elimizde. Bu maçta elimizden geleni yapacağız ve Adana'ya galibiyetle döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımda mücadele ve yardımlaşmanın faydasına değinen Reynaldo, 1-2 maç sonra fiziksel anlamda tam olarak hazır hale geleceğini de sözlerine ekledi.