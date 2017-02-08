Trabzonspor’un ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, forma bekliyor.

Gaziantepspor maçında oyuna sonradan dahil olan ve bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Rodallega, cumartesi oynanacak Osmanlıspor maçında ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor.

N'Doye ile sıkı bir forma rekabetine giren 31 yaşındaki Rodallega'nın performansının Yanal'ı memnun ettiği, yapacağı son değerlendirmenin ardından kararını vereceği belirtildi.



Kaynak : AMK