Ronaldinho'dan Antalyaspor açıklaması!

AJANSSPOR - Antalyaspor’da, eski başkan Gültekin Gencer döneminde sıkça transferi gündeme gelen Brezilya yıldız Ronaldinho flaş açıklama yaptı.

Türkiye’de bulunan yıldız futbolcu, TV 8’de yayınlanan 3 Adam programına konuk olurken, burada yaptığı açıklamada Gültekin Gencer’in sözünü tutmadığını iddia etti.

Ronaldinho’nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Ümit Akbulut: “Sadece geçen sene Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer ile görüşüldü Ronaldinho transferi için ama sözlerinin yerine getirmediler” ifadelerini kullandı.