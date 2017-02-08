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Ronaldinho'dan Antalyaspor açıklaması!

Tarih08 Şubat 2017 , 22:07

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Ronaldinho'dan Antalyaspor açıklaması!

AJANSSPOR - Antalyaspor’da, eski başkan Gültekin Gencer döneminde sıkça transferi gündeme gelen Brezilya yıldız Ronaldinho flaş açıklama yaptı.

Türkiye’de bulunan yıldız futbolcu, TV 8’de yayınlanan 3 Adam programına konuk olurken, burada yaptığı açıklamada Gültekin Gencer’in sözünü tutmadığını iddia etti.

Ronaldinho’nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Ümit Akbulut: “Sadece geçen sene Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer ile görüşüldü Ronaldinho transferi için ama sözlerinin yerine getirmediler” ifadelerini kullandı.

 

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