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Ronaldinho'dan Antalyaspor açıklaması!
08 Şubat 2017 , 22:07
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
AJANSSPOR - Antalyaspor’da, eski başkan Gültekin Gencer döneminde sıkça transferi gündeme gelen Brezilya yıldız Ronaldinho flaş açıklama yaptı.
Türkiye’de bulunan yıldız futbolcu, TV 8’de yayınlanan 3 Adam programına konuk olurken, burada yaptığı açıklamada Gültekin Gencer’in sözünü tutmadığını iddia etti.
Ronaldinho’nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Ümit Akbulut: “Sadece geçen sene Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer ile görüşüldü Ronaldinho transferi için ama sözlerinin yerine getirmediler” ifadelerini kullandı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
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