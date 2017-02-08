Serdar Taşçı'dan Trabzonspor sözleri!

AJANSSPOR - Devre arası transfer döneminde adı Trabzonsppor ile anılan Spartak Moskova'bnın Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı, Rus basınına bir röportaj verdi ve transfer dönemindeki gelişmelerden bahsetti.

Serdar, "Saklamayacağım, kulübe istekler ve teklifler geldi. Demek ki, diğer takımlar oyun seviyeme güvendi ve bu güzel bir şey. Fakat kalmaya karar verdim. Burada rahatım, her şey iyi ve en önemlisi, hiçbir yere gitmek istemedim çünkü bu sene Spartak Moskova ile şampiyon olmayı fazlasıyla ümit ediyorum" dedi.

Hakkında devre arası transfer döenimde çıkan Trabzonspor ve Southampton iddialarına da değinen tecrübeli savunma oyuncusu, "Evet basında bu iki kulüp hakkında bahsedilenler doğru. Ayrıca, biri İngiltere, biri İspanya'dan olmak üzere iki teklif vardı ancak onları değerlendirmeye almadım. Benim için, en başından beri sadece Spartak Moskova'da oynayacağım belliydi" diye konuştu.

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