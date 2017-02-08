Tolga Ciğerci ne zaman geri dönüyor?

Galatasaray'da gözler pazar günü Kayserispor ile oynanacak Spor Toto Süper lig'deki 20. hafta mücadelesine odaklandı.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Jan Olde Riekerink, yönetimin de isteğiyle 4-4-2 sistemi üzerinde dururken, Tolga Ciğerci'nin durumu merakla bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımda 29 kasım 2016'da Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Tolga'nın dönüşü merakla bekleniyor.

25 Ocak'tan buyana takımla çalışan Tolga'nın Akhisar Belediyespor ve kupadaki Medipol Başakşehir maçlarında forma giymesi bekleniyordu, ancak teknik direktör riekerink görev vermedi. Hollandalı teknik adamın pazar günü orta sahada Tolga'ya şans vermesi bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımda Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Selçuk İnan'ın durumunun iyiye gittiği ancak Riekerink'in tecrübeli futbolcuyu riske etmek istemediği öğrenildi. Bu nedenle Riekerink'in zorlu süreçte sıkıntıya girmemek amacıyla hafta sonu Selçuk'u dinlendirip; Tolga'yı 11'de sahaya süreceği tahmin ediliyor.

(beIN Sports)