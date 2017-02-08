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Tosic'in eşinden Fenerbahçe'ye gönderme!

Tarih08 Şubat 2017 , 23:11

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Tosic'in eşinden Fenerbahçe'ye gönderme!

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Van Persie'nin gol sevinci tişörtlerini satışa çıkartmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü geliyor! (Haber için tıklayınız)

İşte o paylaşım:

 

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