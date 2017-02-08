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Tosic'in eşinden Fenerbahçe'ye gönderme!
08 Şubat 2017 , 23:11
Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Van Persie'nin gol sevinci tişörtlerini satışa çıkartmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından göndermede bulundu.
Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü geliyor! (Haber için tıklayınız)
İşte o paylaşım:
The power of @Besiktas pic.twitter.com/7HGjzdgGMu— Jelena Karleuša (@karleusastar) 8 Şubat 2017
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