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Trabzonspor'dan sürpriz transfer!
08 Şubat 2017 , 23:27
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Trabzonspor'un sessiz sedasız bir transferi daha bitirdiği ortaya çıktı.
Trabzonspor Pendikspor'dan Ayberk Kardaş'ı transfer etti. 18 yaşındaki stoperin transfer döneminin son günlerinde alındığı bildirildi. 1.95'lik boyuyla dikkat çeken oyuncu bordo mavililerin TFF'ye gönderdiği kadro listesinde de yer aldı. Trabzonspor, Ayberk Kardaş ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı. Genç oyuncu U21 takımıyla çalışıyor.
(Haber61)
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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