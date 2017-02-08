Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor'dan sürpriz transfer!

Tarih08 Şubat 2017 , 23:27

Yorum
Trabzonspor'dan sürpriz transfer!

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Trabzonspor'un sessiz sedasız bir transferi daha bitirdiği ortaya çıktı.

Trabzonspor Pendikspor'dan Ayberk Kardaş'ı transfer etti. 18 yaşındaki stoperin transfer döneminin son günlerinde alındığı bildirildi. 1.95'lik boyuyla dikkat çeken oyuncu bordo mavililerin TFF'ye gönderdiği kadro listesinde de yer aldı. Trabzonspor, Ayberk Kardaş ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı. Genç oyuncu U21 takımıyla çalışıyor. 

(Haber61)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri