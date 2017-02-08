Trabzonspor'la ilgili şok sözler!

AJANSSPOR- Omar El Kaddouri, Trabzonspor ile imzaladığı ön sözleşmeyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İtalyan basınına konuşan Faslı orta saha, imzaladığı o sözleşme için "Bir hataydı" derken, "Fas'la Afrika Kupası'ndayken onlarla bir ön sözleşme imzaladım. Ama bu sadece bir kağıt, herhangi bir geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.

El Kaddouri daha sonra Serie A ekiplerinden Empoli ile sözleşme imzalamıştı.