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Trabzonspor'la ilgili şok sözler!

Tarih08 Şubat 2017 , 10:57

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Trabzonspor'la ilgili şok sözler!

AJANSSPOR- Omar El Kaddouri, Trabzonspor ile imzaladığı ön sözleşmeyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 

İtalyan basınına konuşan Faslı orta saha, imzaladığı o sözleşme için "Bir hataydı" derken, "Fas'la Afrika Kupası'ndayken onlarla bir ön sözleşme imzaladım. Ama bu sadece bir kağıt, herhangi bir geçerliliği yok" ifadelerini kullandı. 

El Kaddouri daha sonra Serie A ekiplerinden Empoli ile sözleşme imzalamıştı.

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