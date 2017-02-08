ÖZEL HABER - Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Kemal Ulusu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında değerlendirmelerde bulundu. Emrah Karalinç ile İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Ulusu, sistematik problemlere dikkat çekti.

"Adaletin bittiği yerde kaos çıkar"

Derbi maçı izlerken üzücü görüntülerin ortaya çıktığını belirten Ulusu, "Açıkçası maç çığrından çıktı. Derbinin hakemi baskıyı kaldırma konusunda sınıfı geçemedi. Fakat kişilerden çok sistem üstünde durmakta yarar görüyorum. Ayrıca adalet önemlidir. Adaletin bittiği yerde olumsuzluklar, kaos ortaya çıkar. Hak edene gerekli cezalar verilmelidir. Tabi ki bu konuda raporlar da çok önemli." diye konuştu.

"Sistem değişikliği gerekiyor"

Kurulların objektif karar verme konusunda iyi olmadığını ve güven eksikliği oluştuğunu belirten TFF Eski Başkanı, "Ben mevcut yönetimden memnun değilim. Daha önce istifa çağrısı yapmıştım. Kişiler değil sistemler değişmelidir. Yani baştan aşağı bir değişimden bahsediyorum. Futbolumuz iyiye gitmiyor. Bizim dönemimizde yenilikler yapmıştık. Futbolu geliştirecek yenilikler mutlaka yapılmalı" dedi.

"Yayın ihalesi Türk futbolunu bitirdi"

Öte yandan Kemal Ulusu, yayın ihalesinin futbolu bitirdiğini belirterek, "TFF, Kulüpler Birliği'nin emrinde çalışıyor. Bence bu havuz, Türk futbolunu bitirdi" diyerek sözlerini tamamladı.

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