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Yeni transfer Alper Potuk
08 Şubat 2017 , 09:48
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Sezon başından bu yana orta sahanın merkezine bir oyuncu takviyesi isteyen Dirk Advocaat, çözümü içeriden buldu. Fenerbahçe’ye geldiği günden beri Alper Potuk’un kalitesinden ve performansından hoşnut olan deneyimli çalıştırıcı, 8.5 numarasını kendi yarattı.
Alper’i mecbur kalmadıkça kanatlardan uzak tutmak isteyen Advocaat, tecrübeli oyuncuya merkezde görev vermeyi planlıyor. Karavaev transferi ve Moussa Sow’un Afrika Uluslar Kupası’ndan dönmesiyle rahatlayan Hollandalı antrenör, 24 yaşındaki Alper’i böylece orta alana kaydırdı.
Salih Uçan’ın da performans olarak yükselememesinden dolayı ilk 11’deki yerini de garantiye alan milli yıldız, Beşiktaş derbisiyle de bu durumu pekiştirdi. Van Persie’nin golünün hazırlayıcısı olan Alper Potuk, sezonun geri kalan kısmında da Dirk Advocaat’ın orta alandaki çift yönlü oyuncu açığını kapatacak isim olacak.
Karavaev mutlu
Devre arasında sarı-lacivertlilerin yaptığı tek transfer olan Alexander Karavaev, İstanbul’da çok mutlu günler geçiriyor. Karavaev, tamamen Fenerbahçe’ye alışırken, Türkiye’deki yaşantısında da sıkıntı yaşamıyor.
Son olarak Ukraynalı kanat oyuncusunun ailesi de İstanbul’a geldi. 24 yaşındaki yıldız, eşi ve çocuğu ile nihayet buluştu. Kendi evine de çıkan Karavaev’in gelecek sezon da Fenerbahçe’de kalmak istediği aktarıldı. (Milliyet)
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