Yönetimden Tosic'e ağır ceza yolda!

Beşiktaş'ta Profesyonel futbol disiplin kurulu'na sevkler konusunda değerlendirme yapılmadı ve "biz o maçı geride bıraktık" ifadesini kullanıldı ama Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic'e yüklü bir fatura çıkıyor.

Siyah beyazlı kulübün de geçen hafta sözleşme yenileyen futbolcusu Tosic'e verilebilecek en ağır cezayı kesmeye hazırlandığı öğrenildi.

Kardemir Karabükspor maçına odaklanan Beşiktaş'ta taktik çalışmalara da ağırlık verildi.

Yapılan antrenmanlar öncesinde görüntülü analizlerle oyuncularına yaptıkları hataları izleten teknik heyet, Kardemir Karabükspor maçının önemine dikkat çekmeye çalışıyor.

Alınacak 3 puanın Avrupa Ligi öncesinde moral olacağını dile getiren Güneş, liderliği sürdürmek istiyor.

Tosic'in cezası nedeniyle Mitrovic'in 11'e dahil olacağı, Ersan'ın ise kadroya girip kulübede oturabileceği öğrenildi.

Aynı zamanda Aboubakar'ın yarın Türkiye'ye geleceği ve ayağının tozuyla takımla birlikte Karabük'e gideceği öğrenildi.

Ömer'in sakatlığının sürmesi, Demba Ba'nın da Amerika'da tedavisine devam edilmesinden dolayı kulübesinde forvet olmayan Beşiktaş'ın eli Aboubakar ile güçlenmiş olacak.

Öte yandan siyah beyazlılar yarın sabah saatlerinde İstanbul'dan karayolu ile Karabük'e geçecek ve maç öncesinde son taktik antrenmanı burada gerçekleştirecek.

(beIN Sports)