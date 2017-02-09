Ali Palabıyık'a maç verildi mi?

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena Stadı’nda oynanan ve 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle biten derbi maç olaylı geçmişti.



Sert eleştirilere maruz kalan karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık’ın Merkez Hakem Kurulu tarafından kızağa çekileceği haberleri yüksek sesle dile getirilmiş ve derbinin tartışmalı hakemine maç verilip verilmeyeceği merak konusu olmuştu.



Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig ve diğer liglerde görev alacak hakemleri açıkladı. Derbi maçın hakemi Ali Palabıyık ise bu hafta maç alamadı.



Ankara bölgesi hakemlerinden biri olan Ali Palabıyık, derbiden önce Galatasaray’ın 6-0 kazandığı Akhisar Belediyespor maçında düdük çalmıştı.



Öte yandan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçta hatalı kararlar verdiği konuşulan Mete Kalkavan da 20. haftada düdük çalmayacak.



Yasal uyarı: Bu haber Ajansspor.com tarafından yazılmıştır, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.