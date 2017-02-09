Antalyaspor'da kadro dışı!

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Amadaiya Rennie kadro dışı bırakıldı.



Devre arası transfer döneminde kadrosuna yabancı oyunculardan; Sandro, Drole ve El Kabir'i dahil eden Kırmızı-Beyazlılar, yabancı kontenjanını açmak için Inkoom ve Jevtovic'le yollarını ayırmıştı.

Kırmızı- Beyazlılarda yabancı sayısını düşürmek için Rennie de kadro dışı bırakıldı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma şansı buldu.