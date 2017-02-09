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Antalyaspor'da kadro dışı!
09 Şubat 2017 , 10:48
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AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Amadaiya Rennie kadro dışı bırakıldı.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna yabancı oyunculardan; Sandro, Drole ve El Kabir'i dahil eden Kırmızı-Beyazlılar, yabancı kontenjanını açmak için Inkoom ve Jevtovic'le yollarını ayırmıştı.
Kırmızı- Beyazlılarda yabancı sayısını düşürmek için Rennie de kadro dışı bırakıldı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 4 maçta forma şansı buldu.
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