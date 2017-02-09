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Beşiktaş 101. yıldan ders çıkartıyor!
09 Şubat 2017 , 10:00
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- Spor Toto Süper Lig
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F.Bahçe derbisinin hem gündemden hem zihinlerden silinmesini isteyen yönetim, "101. yılda olduğu gibi bizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Geçmişe değil, geleceğe bakalım. Lig yarışına odaklanalım" uyarısı yaptı.
BEŞİKTAŞ camiası, sürekli gündemde tutulan F.Bahçe derbisinin artık zihinlerden silinmesini istiyor. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler, bu konuda her fırsatta takıma telkinlerde bulunuyor. Takımın moralini ve motivasyonunu ayağa kaldırmak isteyen yöneticiler, "Daha önce yaşadığımız tecrübelerden ders çıkartmalıyız. 101. yılda tek bir maçta yapılan hatalar nedeniyle Beşiktaş'ın önü kesildi. Beşiktaş tuzağa düşürüldü. Bunlardan ders almazsak, benzer bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden geçmişe değil, geleceğe bakalım" diyorlar.
DUYGULU DEĞİL, AKILLI OLALIM
Bilinçli bir şekilde bu olaylar nedeniyle Beşiktaş camiasına öfke duygusu pompalanmaya çalışıldığını düşünen yönetim, bunun da eldeki hedeflere zarar vermesinden kaygı duyuyor. Bu yüzden oyuncularla yapılan toplantılarda, "Duygusal davranmak yok. Akıllı olalım. Beşiktaş bu sezon 3. yıldızı takmak için ezeli rakiplerine göre büyük bir avantaj yakalamış durumda. Bunu kaybetmemiz için ellerinden geleni yapacaklar. Geçmiş yıllarda benzer şeyleri yaşadık. Yine aynı yöntemler sahneleniyor. Ancak oyuna gelmeyeceğiz, tecrübeliyiz ve işimize bakacağız" telkininde bulunuyorlar.
SADECE LİGE ODAKLANMALIYIZ
Rekabetin sahada olduğu kadar saha dışında da devam ettiğini belirten Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncuları şu ikazlarla derbi sonrasında toparlamaya çalışıyorlar: "Siz sahadaki mücadelenizi soğukkanlı bir şekilde sürdürün. Saha dışında gereken neyse biz yaparız. Oradaki olaylardan siz etkilenmeyin, cevap vermeyin. Bütün bu hesaplara, yapılanlara en güzel cevap vereceğiniz yer sahadır. Siz orada işinizi kusursuz yaparsanız, zaten onların sesi kesilir, amaçlarına ulaşamazlar. Moral bozmak yok. 'Bir yenilgiyle her şeyi kaybettiler' şeklinde pompalanan atmosferden etkilenmek yok."
Akşam
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