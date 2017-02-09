Beşiktaş Karabük deplasmanında!

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, yarın Kardemir Karabükspor'un konuğu olacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda Fenerbahçe'ye yenilerek veda eden siyah-beyazlılar, Karabük'ten 3 puanla dönerek, liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kardemir Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Ligdeki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor.

Evindeki son maçta Galatasaray'ı mağlup eden Kardemir Karabükspor ise iç sahadaki 10 karşılaşmada 20 puanı hanesine yazdırdı.

Tosic'in yerine Mitrovic

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic'in yerine yeni transferlerden Matej Mitrovic'in savunmada yer alması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan ve antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Ömer Şişmanoğlu ise bu maçta da oynayamayacak.

Hutchinson ceza sınırında

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim Atiba Hutchinson.

Üç sarı kartı bulunan Kanadalı futbolcu, Kardemir Karabükspor karşısında da kart görmesi halinde Akhisar Belediyespor maçında cezalı olacak.

Siyah-beyazlılar, öğleden önce kara yoluyla Karabük'e gidecek ve son antrenmanını yaparak kampa girecek.