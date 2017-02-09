Beşiktaş üstün!

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 14 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Karabük'teki maçlar

İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 8 lig maçında karşılaştı.

Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 2'sini ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti.

Beşiktaş, deplasman maçlarında 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

Maçlar

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

1993-1994 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 4 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2 - 1

1997-1998 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 5

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

1998-1999 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

2010-2011 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 4

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

2011-2012 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 1

2012-2013 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 2

2013-2014 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 0 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 0

2014-2015 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 1 (Ankara)

2016-2017 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3 - 1