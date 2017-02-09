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Beşiktaş üstün!
09 Şubat 2017 , 10:18
Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 14 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.
Karabük'teki maçlar
İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 8 lig maçında karşılaştı.
Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 2'sini ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti.
Beşiktaş, deplasman maçlarında 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.
Maçlar
Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
1993-1994 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 4 - 1
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2 - 1
1997-1998 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 5
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0
1998-1999 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2
2010-2011 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 4
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1
2011-2012 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 1
2012-2013 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 3
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 2
2013-2014 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 0 - 0
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 0
2014-2015 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2
Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 1 (Ankara)
2016-2017 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3 - 1
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