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Beşiktaş üstün!

Tarih09 Şubat 2017 , 10:18

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Beşiktaş üstün!

 Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 14 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Karabük'teki maçlar 

İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 8 lig maçında karşılaştı.

Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 2'sini ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti. 

Beşiktaş, deplasman maçlarında 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. 

Maçlar

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon                             Maç                        Sonuç

1993-1994   Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        4 - 1

                  Kardemir Karabükspor-Beşiktaş        2 - 1

1997-1998   Kardemir Karabükspor-Beşiktaş        0 - 5

                  Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        1 - 0

1998-1999   Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        1 - 1

                  Kardemir Karabükspor-Beşiktaş        1 - 2

2010-2011   Kardemir Karabükspor-Beşiktaş        1 - 4

                  Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        1 - 1

2011-2012   Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        1 - 0

                  Kardemir Karabükspor-Beşiktaş        1 - 1

2012-2013   Kardemir Karabükspor-Beşiktaş        0 - 3

                  Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        2 - 2

2013-2014   Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        0 - 0 

                  Kardemir Karabükspor-Beşiktaş        1 - 0

2014-2015   Kardemir Karabükspor-Beşiktaş        1 - 2

                  Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        2 - 1 (Ankara)  

2016-2017   Beşiktaş-Kardemir Karabükspor        3 - 1  

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