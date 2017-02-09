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Beşiktaş'tan afiyetli mola!
09 Şubat 2017 , 15:26
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı için Karabük'e giderken Bolu'da mola verdi.
Siyah-beyazlı kafilenin içinde bulunduğu takım otobüsü, Bolu'da Kalıcı Konutlar mevkinde bulunan bir restorana geldi.
Beşiktaş'ın Bolu'da yemek yiyeceği bilgisini alan bazı taraftarlar da teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular otobüsten inerken sevgi gösterisinde bulundu.
Öte yandan, kaleci Tolga Zengin'in otobüslerdeki yedek kaptanların dinlendiği bölümünden indiği görüldü.
Yemeğin ardından futbolcular, kendilerini restoran çıkışından bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Kafile daha sonra Karabük'e hareket etti.
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