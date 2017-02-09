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Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması!

Tarih09 Şubat 2017 , 11:40

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Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, kaptan Oğuzhan Özyakup hakkında çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

"Bugün bazı basın kuruluşlarında, isim verilmeden yöneticilerimize atfen 'Kaptanlığı Kaldıramadı', 'Kaptanlık Tartışması' gibi başlıklarla haberler yapıldığı görülmüştür. 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin sohbetlerde bu ifadelerde bulunduğu iddiası asılsızdır ve yapılan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz süreçte, Yönetimimiz ve taraftarımızın her zaman güvendiği kaptanımız Kaptanımız Oğuzhan Özyakup ile ilgili çıkan haberlere camiamızın itibar etmemesini önemle rica ederiz"

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