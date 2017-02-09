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"Bu sene de şampiyonuz"
09 Şubat 2017 , 10:15
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Türkiye Kupası’nda sezonu kapatmasının ardından Süper Lig’deki planlarını gerçekleştirmeye odaklanan Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, FANATİK’e hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
İlk olarak Vodafone Arena’da Fenerbahçe’ye kaybettikleri derbi ve sonrasında yaşanan olayların takımı olumsuz etkilememesi için elinden geleni yaptığını belirten Orman, “Derbiden sonra hem teknik ekiple hem de oyuncularla tek tek konuştum. Yaptığımız doğruları da yanlışları da masaya yatırdık ve sonrasında polemiklere girmeme kararı aldık. Artık derbiyi geride bıraktık. Bundan sonra herkes kendi işine bakacak” ifadelerini kullandı.
Sezonun başlığı bile belli
Spor Toto Süper Lig’de bu dönemi, ‘3.yıldız sezonu’ olarak gördüklerini belirten Başkan Orman, “Şampiyonluğu çok istiyoruz. Takımımıza ve hocamıza güvenim tam. Önümüzdeki 15 final maçından en iyi sonuçlarla ayrılıp formamıza 3.yıldızı takacağız. Taraftarımız merak etmesin. Biz bu sene de şampiyonuz” diye konuştu.
‘Karabük’te iyi karşılanırız’
Süper Lig’de yarın oynayacaları Karabükspor maçıyla ilgili olarak da konuşan Başkan Orman, “Karabük ve Beşiktaş camialarının arası iyidir. Taraftarlarımızın arası da öyle. Orada da en iyi şekilde karşılanacağımızı biliyoruz. Tek hedefimiz galibiyet” sözlerini sarf etti.
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