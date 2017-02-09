Çetiner'den Galatasaray sözleri..

Galatasaray teknik direktörlüğü için ismi geçen Raşit Çetiner, teklif almadığını ancak göreve hazır olduğunu söyledi.

Gerek takıma istenilen futbol oynatamayan, gerekse eldeki oyunculardan maksimum derecede verim alamayan Rikerink için artık tehlike çanları çalarken, Hollandalı teknik adamın Beşiktaş maçından çıkamaması halinde Galatasaray yönetiminin ‘JOR’ ile yollarını ayıracağı yerine ise Raşit Çetiner’le birlikte Tugay Kerimoğlu’nun göreve getirileceği iddia edildi. Hemen hemen her maçta hatalı kadroyla sahaya çıkan ve oyunu okumakta zorluk çeken Riekerink, kritik Kayserispor mücadelesinden önce tenkit edilirken, dün ‘Raşit Çetiner – Tugay Kerimoğlu’ haberleri bir anda camianın dikkatini çekti.

"EĞER GÖREVE ÇAĞIRILIRSAM TABİİ Kİ KABUL EDERİM"

‘Kayserispor maçından 3 puanla çıkılmaması halinde Galatasaray yönetimi Raşit Çetiner’i göreve getirecek’ iddiasının ardından 60 yaşındaki deneyimli teknik adam StarSpor’a özel açıklamalarda bulundu.

Dün Divan Kurulu toplantısına bile gitmediğini söyleyen Çetiner, "İnşallah Galatasaray başarılı olur da bunlara gerek kalmaz" derken, tecrübeli çalıştırıcı ‘Eğer göreve çağırılırsam tabii ki buna hazırım’ mesajını da vermekten geri kalmadı.

İşte Raşit Çetiner’in diğer açıklamaları…

Şu ana kadar benim kulağıma Galatasaray’ın teknik direktörlüğüyle ilgili herhangi bir şey gelmedi, dün Divan Kurulu toplantısı vardı ona da gitmedim. Aslında benim derdim Galatasaray’ın başarısıdır, inşallah başarılı olurlar da bizlere hiç gerek kalmaz. Olur da Riekerink’le yollar ayrılır bana ihtiyaç doğarsa tabi ki seve seve gelirim, Galatasaray benim kulübüm, benim camiam neden geri çevireyim.

Star.com.tr