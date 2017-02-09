AJANSSPOR - Borussia Dortmund'da uzun süredir forma şansı bulamayan genç yıldız Emre Mor'un durumu, teknik direktör "Tuchel'in gözünden düştü mü?" sorularını da beraberinde getirdi.

9 Ocak'ta sırt ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalan ve iyileşme sürecinin en az 3 haftayı bulması öngörülen Emre Mor'un, Dortmund bugün yaptığı idmana çıktığı belirtildi.

Dortmund ekibinin antremanlarını günlük takip eden Ruhr Nachrichten en son haberinde Sven Bender ve Sebastian Rohde haricinde antrenmana katılmayan oyuncu yok diye yazdı.

Götze de forma bulamıyor

Guerrero, Dembele, Castro, Reus, Schürrle, Pulisic, Emre Mor ve Götze gibi isimlerin rekabet halinde olduğu Dortmund'da, Emre Mor'un süre alamamasının yan sıra yıldız isim Götze de şans bulamıyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in ise bu konudadaki yorumu net: "Götze diğerlerine göre biraz geride"

Dortmund'da huzursuzluk mu var?

Alman medyası şu aralar Dortmund kulübünde iç huzursuzluk olduğu üzerinde dururken; kulübün bunu yalanlamasına ve takımın maçlarını kazanmasına rağmen sürekli bir sıkıntı havası estiriliyor.

Alman basını buna neden olarak Tuchel ile yönetimin arasının iyi olmadığını gösterirken, eski teknik direktör Jürgen Klopp'un daha uysal bir isim olduğuna, Tuchel'in ise daha ‘kavgacı’ ve yönetime kafa tutan bir teknik direktör olduğuna dikkat çekiyor.

Emre Mor gözden düştü mü?

Tuchel'in bir demecinde Ocak ayında transfer edilen İsak ismini daha önce hiç duymadığını, scout ekibinin ve Michael Zorc’un son anda kendisini haberdar ettiğini belirtti. Bunun tuhaf bir şey olmadığını, her 16-17 yaşındaki futbolcuyu tanımasının imkansız olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Dembele ve Emre Mor transferleri de bana son anda söylendi" demişti.

Tuchel'in bu 3 genç arasından Dembele'ye daha çok şans vermesinin yanı sıra, sezon başında bizzat istediği Andre Schürrle’ye iyi bir performans sergilememesine rağmen oynatması; "Emre Mor gözden düştü mü?" sorusunu da beraberinde getiriyor

Yetenekleri erken yaşta alarak yetiştiren ve bu isimleri çok yüksek fiyatlara satma stratesini benimseyen Dortmund'un sezon başında renklerine bağladığı Emre Mor, Bundesliga’da 7 maça çıktı, 308 dakika oyunda kaldı, 1 gol attı, 2 gol pası verdi.

Emre'nin sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor

AJANSSPOR / ALİ YILDIRIM