Galatasaray'dan El Bab açıklaması!

AJANSSPOR - Galatasaray Spor Kulübü, resmi internet sitesinden El Bab'da şehit olan askerlerimiz için bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde :



“Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in şehit düştüğü haberlerini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Vatanın birliği ve bütünlüğü için şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.”