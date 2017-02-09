İşte en çok konuşulan yorumcu..

Süper Ligde sahada mücadele tüm hızıyla devam ederken, spor medyasında en çok konuşulan spor yorumcuları da belli oldu. Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yapmış olduğu araştırmaya göre, yılbaşından bu yana ekrandaki spor programlarında yorumculuk yapan isimler hakkında medyaya 15 binden fazla haber yansıdığı belirlendi.

Çıkan haberler içinde ilk sırada Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen yer alırken, son günlerde referandumla ilgili paylaşmış olduğu video ile yapmış olduğu yorum ve açıklamalar dahil ünlü yorumcu ile ilgili medyada 8 bin 410 haber çıktığı tespit edildi.

Medyada en çok konuşulan spor yorumcuları sıralamasının ikinci basamağında eski hakemlerimizden ve şu anda yapmış olduğu yorumlarla medyanın gündeminden hiç düşmeyen Ahmet Çakar yer alırken, Çakar ile ilgili medyada 1.441 haber yayınlandığı saptandı. Listenin üçüncü sırasında ise bir başka eski hakem olan ve yorumlarıyla gündem yaratan Erman Toroğlu bulunurken, Toroğlu hakkında medyada yılbaşından bu yana 849 haber yer aldığı belirlendi. Yaptığı yorumlar bir çok taraftar tarafından beğeniyle karşılanan ve yaklaşımlarıyla fark yaratan Mehmet Demirkol listede dördüncü sırada yer alırken, ünlü yorumcu hakkında medyaya 772 haber yansıdığı tespit edildi. Beşiktaş’lı eski futbolcu Sinan Engin’de yaptığı yorumlar ve renkli kişiliğiyle medyada çıkan 396 haberle listeye beşinci sıradan girdi.

Öne çıkan sunucular: Ertem Şener, Ersin Düzen ve Güntekin Onay

Yapılan aynı araştırmaya göre spor programı sunan sunucuların medyada çıkan haberlerine bakıldığında ise ilk sırayı sunduğu programı adeta bir şova dönüştüren Ertem Şener alırken, başarılı sunucu hakkında yılbaşından bu yana medyaya 576 haber yansıdığı belirlendi. Hafta sonları konuklarıyla beraber yapmış olduğu spor programıyla gündemde üst sıralarda yer alan Ersin Düzen ile ilgili ise medyada 368 haber çıktığı saptandı. Rıdvan Dilmen ile birlikte yaptığı programdaki başarılı sunuculuğuyla öne çıkan Güntekin Onay ile ilgili ise medyada 339 haber yer aldığı tespit edildi.