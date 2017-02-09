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Kjaer patladı: "Paramızı istiyoruz"
09 Şubat 2017 , 12:12
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının konuşulan isimlerinden Simon Kjaer, bir yandan da ülkesindeki bir hak mücadelesinin neferi durumunda bulunuyor. Derbideki olaylarda gergin anların içerisinde yer alan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Danimarka'da futbolcular ile federasyon arasında patlak veren krizde, başrolü oynayan isimler arasında yer alıyor.
Danimarka Futbol Federasyonu ile ülkedeki oyuncular sendikası arasında, futbolculara yapılması gereken ödemeler konusunda tartışma yaşanıyor. Sponsorluk gelirlerinden hak sahibi olan futbolcular için sendika, federasyonun ödemediği meblağları talep ediyor.
Kjaer: Paramızı istiyoruz
Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunmacısı, milli takım kaptanı olarak olayların merkezinde yer alıyor. Milli takım futbolcuları olarak oyuncular sendikasının arkasında olduklarını belirten Simon Kjaer, "Oyuncular sendikası biz futbolcuları temsil ediyor. Sorunu çözülmesini istiyor ve bu nedenle federasyonla görüşüyoruz. Ancak bunu, sendikamız aracılığıyla yapıyoruz. Biz paramızı istiyoruz" dedi.
'Sanki finalleri istemiyorlar'
İçinde bulundukları durumun, 2018 Dünya Kupası elemelerinde D Grubu'nda mücadele eden Danimarka için riskine de dikkat çeken Kjaer, "Sanki federasyon içinde birileri, bizim Rusya'daki finallere gitmemizi istemiyormuş gibi davranıyor" ifadelerini kullanıyor.
Kaynak : Skorer
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