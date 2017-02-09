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Olcay'dan Sosa'ya transfer çağrısı !
09 Şubat 2017 , 12:12
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
AJANSSPOR- İnstagram üzerinden canlı yayın açan Olcay Şahan bir dönem Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Jose Sosa'ya, "Trabzonspor'a gel" dedi.
Yıldız oyuncu canlı yayında Sosa'ya resmen çağrı yaptı. 10 numara pozisyonuna yaz döneminde transfer yapacak olan Trabzonspor, transferi yaz dönemi gelmeden bitirmeyi amaçlıyor.
Sosa transferinin ise Ersun Yanal'ın gündeminde ve aklında olmadığı öğrenildi.
Ajansspor - Muhammed Alpdündar
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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