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Rahatına düşkün Tolga!
09 Şubat 2017 , 16:02
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında yarın akşam Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, otobüsle Karabük'e giderken Bolu'da yemek molası verdi. Kaleci Tolga Zengin, yolculuğunu otobüs kaptanlarının dinlendiği bölümde yaptı.
Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşması için sabah saatlerinde İstanbul'dan yola çıktı. Takım otobüsü ile Karabük'e giden kafile, Bolu'da mola verdi. Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan bir restoranın önünde bir grup taraftar tarafından karşılanan futbolcular, yemek için içeriye girdi.
Kaleci Tolga Zengin, takım arkadaşları otobüsten indikten sonra otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı. Tolga Zengin ayakkabılarını giyerken kulüp görevlileri önünde yan yana durarak, basın mensuplarının görüntü almasını önlemeye çalıştı. Tolga Zengin, geçen 20 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma için Bolu'ya gelirken yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümde seyahat etmişti.
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