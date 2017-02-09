- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Rodriguinho'dan bir Fenerbahçe açıklaması daha!
09 Şubat 2017 , 15:18
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cortinthians'ın orta saha oyuncusu Rodriguinho, sarı lacivertliler hakkında konuşurken; kulübüyle yeni bir sözleşme imzalayacağının sinyalini verdi.
Daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transfer olamadığı için mutsuz olduğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, Brezilya basınına konuştu ve bu kez farklı bir yorumda bulundu.
Fenerbahçe'ye transferininin gerçekleşmemesi nedeniyle hayıflanmadığını dile getiren Rodriguinho, "Her şeyden önce; harika bir takımı, harika bir kalabalığı ve harika bir kulübü temsil ediyorum. Burada mutlu olmamama imkan yok. Fenerbahçe benim için geçmişte kaldı. Takım arkadaşlarıma yardım etmeye ve bana iyi bir maaş veren kulübüme hizmet etmeye odaklandım" ifadesini kullandı.
Aralık'ta bitecek sözleşmesinin yenilenmesi hakkında da görüşlerini dile getiren, "Sözleşme yenilemek için oturup konuşalım, eğer herkes için iyiyse, işi açıklığa kavuştururuz" diyerek sözleşme uzatma sinyali verdi.
Yasal uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz
AJANSSPOR
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar