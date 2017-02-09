"Volkan sahada taraftar gibi"

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Santra Dergi'nin Şubat sayısına konuk oldu. Uruguaylı file bekçisi, Türkiye'deki hayatından gelecek planlarına kadar her şeyi anlattı.

Fernando Muslera, Santra'nın Şubat sayısına özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün efsaneleri Taffarel ve Hagi ile değerlendirmelerde bulunan Muslera, meslektaşı Volkan Demirel'le ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

"TAFFAREL'LE HER GÜN KONUŞUYORUZ"

Taffarel ile birlikte kulüp efsaneleri arasında yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Fernando Muslera, “Taffarel’den daha uzun süre Galatasaray’da oynayacağımı hayal bile edemezdim. Onunla birlikte bile bu kulübün efsaneleri arasında anılmak benim için çok değerli. Hala her gün mutlaka en kötü mesajlaşırız. O benim için bir baba veya büyük ağabey gibiydi. Benim başarımın baş mimarlarından biri Taffarel ve kaderin bizi bu takımda bir araya getirmesine hep şükrediyorum” dedi.

VOLKAN DEMİREL YORUMU

Süper Lig'deki diğer kalecileri de değerlendiren Uruguaylı kaleci, “Başakşehir’den Volkan Babacan çok yetenekli kaleci, Bursaspor'dan Harun Tekin, Osmanlıspor'dan Karcemarskas, Gaziantep'ten Gökhan çok formda bu sezon. Adanasporlu İtandje da çok etkili oldu. Fenerbahçeli Volkan Demirel ise farklı. Tam bir taraftar gibi sahada. Yılbaşında Dubai’de karşılaştık. Eşlerimizle bir süre aynı masada oturup sohbet ettik” diye konuştu.

"SELÇUK İNAN MÜKEMMEL BİR İNSAN"

Galatasaray takımında herkesle arasının çok iyi olduğunu belirten Muslera, "Herkesle aram iyidir. Elbette yabancı dil nedeniyle Türk olmayanlarla biraz daha fazla sohbet ediyorsunuz. Uzun süredir bir arada olduğumuz için Selçuk’la ayrı bir ilişkimiz var. O mükemmel bir kaptan ve çok dürüst biri. Karakteri gereği insanlara cevap vermek istemiyor ve çoğu zaman haksız eleştirilerle baş etmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

"SNEIJDER DEMEK JUVENTUS MAÇI DEMEK"

Wesley Sneijder'in golüyle gruptan çıktıkları Juventus maçını da hiç unutamayacağını söyleyen Muslera, “Wesley’i de çok severim. Selçuk ve Wes benim gördüğüm en iyi şutları çıkaran futbolcular arasında. Bir de Wesley demek Juventus maçı demek. Kariyerimin en acayip eşleşmesiydi. 24 saat içinde 2 kez maç yaptık. O kış şartlarında gündüz vakti taraftarlar stada gelebilmek için ellerinden geleni yaptı. Wes’in golünden sonra taraftarlarımızla sevincimi hiç unutmayacağım” dedi.

"HAYALİM İNGİLTERE’YDİ"

Hayalinin hep İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu da ifade eden başarılı kaleci, "Takım sormanıza gerek yok. Hepsi olur. Çok cazip bir futbol ortamı var orada. Bir dönem başta Manchester United olmak üzere bazı kulüplerin benimle ilgilendiği söylendi ama o teklifler bana veya menajerime hiç gelmedi. Belki kulübe gelmiş onların fiyatı yeterli bulmamıştır bilemiyorum” diye konuştu.

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