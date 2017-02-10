- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Advocaat'a tuzak kurdular!
10 Şubat 2017 , 10:18
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ava giderken avlandı. Hollandalı hoca, Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın çarşamba günü Norveç temsilcisi Haugesund ile oynadığı hazırlık maçını izlemek için İspanya'ya gitti. Ancak Krasnodar'ın 2-0 öne geçip, 85 ve 87'de yediği gollerde sahadan 2-2 berabere ayrılıdğı maçta rakip teknik adam Igor Shalimov, Advcocaat'a tuzak kurdu.
Dick, gençleri seyredebildi
Krasnodar'da Snitsyn, Bystrov, Grandqvist, Wanderson, Bystrov ve Shishkin ideal 11 oyuncusuydu. Kalanı yedek ve gençti. Advocaat da İspanya'ya kadar gidip Krasnodar'ın yedeklerini izleyip dönmüş oldu.
Milliyet
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar