Advocaat'a tuzak kurdular!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ava giderken avlandı. Hollandalı hoca, Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın çarşamba günü Norveç temsilcisi Haugesund ile oynadığı hazırlık maçını izlemek için İspanya'ya gitti. Ancak Krasnodar'ın 2-0 öne geçip, 85 ve 87'de yediği gollerde sahadan 2-2 berabere ayrılıdğı maçta rakip teknik adam Igor Shalimov, Advcocaat'a tuzak kurdu.

Dick, gençleri seyredebildi

Krasnodar'da Snitsyn, Bystrov, Grandqvist, Wanderson, Bystrov ve Shishkin ideal 11 oyuncusuydu. Kalanı yedek ve gençti. Advocaat da İspanya'ya kadar gidip Krasnodar'ın yedeklerini izleyip dönmüş oldu.

Milliyet