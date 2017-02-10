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Caner çevirmeye takıldı..
10 Şubat 2017 , 10:11
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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin önceki akşam eşi Şükran Ovalı ve arkadaşlarının içerisinde bulunduğu aracıyla Etiler’de polis çevirmesine takıldı.
Rutin alkol kontrolünden ‘0’ promil sonucu alan Erkin, yetkililere teşekkür etti ve evinin yolunu tuttu. (Cadde)
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