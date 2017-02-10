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Eto'o'dan Türk bayraklı paylaşım..

Tarih10 Şubat 2017 , 10:21

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Eto'o'dan Türk bayraklı paylaşım..

Türkiye’ye geldiği günden bu yana transfer gündeminden ve medyadan düşmeyen Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. 35 yaşındaki dünyaca ünlü forvet oyuncusu Eto’o, elinde ‘Türk Bayraklı’ kırmızı 3 adet balonun olduğu fotoğrafı paylaştı.

Eto'o'nun paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni alırken, paylaşıma yüzlerce de yorum yapıldı. Kamerunlu oyuncunun yaptığı paylaşıma bazı kullanıcılar, ‘büyüksün baba’, ‘seviyoruz seni baba’, ‘adamsın adam’, ‘adamsın Eto’o adamsın’, ‘Eto’o Türkiye seni çok seviyor’ gibi çeşitli yorumlar yaptı. - Milliyet

 

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