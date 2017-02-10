Fenerbahçe açık ara..

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 95 maçtan 48'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 33 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 147 gole, Bursaspor 75 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Bursaspor 1-0 kazanarak, rakibi karşısında Süper Lig'deki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bursa'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 46 kez karşılaştı.

Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 16 maçta gülen taraf oldu, 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe deplasmanda 51 gol atarken kalesinde 36 gol gördü.

Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.

Geçen sezon Bursa'daki lig maçı 0-0 bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Bursaspor takımları arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan skorlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2011-2012 Fenerbahçe - Bursaspor 1 - 0

2012-2013 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe - Bursaspor 4 - 1

2013-2014 Bursaspor - Fenerbahçe 2 - 3

Fenerbahçe - Bursaspor 3 - 0

2014-2015 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe - Bursaspor 1 - 0

2015-2016 Fenerbahçe - Bursaspor 2 - 1

Bursaspor - Fenerbahçe 0 - 0

2016-2017 Fenerbahçe - Bursaspor 0 - 1