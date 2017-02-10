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Osmanlıspor'un konuğu Trabzonspor..
10 Şubat 2017 , 10:23
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Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.
Ligde 27 puanı bulunan iki takımdan gol averajıyla Osmanlıspor 6., Trabzonspor ise 9. sırada yer alıyor.
Sezonun ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor, galibiyetle tanışamadı. Başkent ekibi, sahasında Beşiktaş'a 2-0, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mor-sarılılar, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta da Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor ise ikinci devre maçlarına hızlı başladı ve 3 galibiyetle 9 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer, deplasmandaki maçlarda Bursaspor'a 2-1, Kasımpaşa'ya 1-0, sahasındaki karşılaşmada da Gaziantepspor'a 4-0 üstünlük sağladı.
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