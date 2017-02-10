Reiekerink'in canı sıkkın!

G.Saray’ın sezon başından beri tartışılan ismi Jan Olde Riekerink, son günlerde hakkında çıkan haberler nedeniyle

huzursuzluk yaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmelerinin ardından yönetimin kendi yerine hoca arayışlarına başladığı şeklinde çıkan haberleri gören Hollandalı teknik adam, bu nedenle huzursuz günler geçiriyor.

Cimbom’daki geleceği önce Kayseri sonra Ç.Rize ardından da Beşiktaş derbisine bağlı olan Riekerink, yönetimin ise hakkında çıkan ‘Gönderiliyor’ haberleri karşısında kendisine destek veren bir açıklama yapmadığı için endişeleniyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI BEKLENMEYEBİLİR

Sarı-Kırmızlı taraftarların da artık istifaya davet ettiği ‘Riekerink Bey’in pazar günü TT Arena’da oyanancak Kayseri maçında veya ardından oynanacak Rize deplasmanında alınacak olası kötü bir sonuca göre Beşiktaş derbisi beklemeden gönderilmesi düşünülüyor.

Bu sıkıntılı süreçte ise takımın başına gelmesinde başrolü oynayan ve kendisini daha önce defalarca kovulmaktan kurtaran Wesley Sneijder’ın sakatlık yaşaması Riekerink’i daha da zor durumda bırakıyor.

Habertürk