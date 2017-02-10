Trabzonspor'da 50. yıl planları!

Trabzonspor, 2016-17 sezonunu Avrupa potasında tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Bordo-Mavililer’in ‘asıl hedefi’ ise 2017- 18 sezonu...

Stadın açılışıyla birlikte hem sportif hem de ekonomik anlamda çıkış yakalamak isteyen Fırtına, 50. yılını kutlayacağı 2017-18’de şampiyonluk hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda da teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde geleceğin takımı kuruluyor.

Olcay Şahan, Emmanuel Mas, Castillo, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu gibi isimlerin bu kadronun ‘demirbaş’ oyuncuları olması bekleniyor.

KAYNAK ARIYOR

Gelecek sezon UEFA kriterleri açısından kulübün daha rahat hareket edebileceğini düşünen başkan Usta, Yanal’dan transferle ilgili şimdiden rapor istedi...

Deneyimli teknik adam ise potansiyeli olan genç isimlerin kadroya katılması gerektiğini ifade etti. Son dönemde yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla rahat bir nefes alan yönetim de camiaya şampiyonluk yaşatacak takımı kurmak için şimdiden kaynak arayışlarına girdi...

Habertürk