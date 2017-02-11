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Fenerbahçeli iş adamları Ata'nın huzurunda
11 Şubat 2017 , 12:35
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Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticiler Derneği (AFİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aygüney ve üyeler Anıtkabir'i ziyaret etti.
Anıtkabir Aslanlı Yol'da yürüyen heyet mozoleye çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.
Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Şeref Defteri'ni de imzalayan başkan Aygüney, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu en büyük Fenerbahçeli Atatürk... Size, sizin ilkelerinize bağlılığımızı bildirmek için huzurlarınızdayız. Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticileri Derneğinin (AFİDER) yeni seçilmiş başkanı olarak yönetim kurulu ve üyelerimizle birlikte tarif edilmez bir heyecan ve gururla huzurunuzdayız.
İlke ve inkılaplarınıza sahip çıkma konusundaki kararlılığımız ve mücadele inancımız tamdır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. AFİDER Yönetim Kurulu ve üyeleri adına sizi saygıyla selamlıyorum. Ruhunuz şad olsun."
Derneğin Anıtkabir ziyaretine çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da katıldı.
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