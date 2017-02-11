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Galatasaray'ın Kayseri 11'i netleşiyor!
11 Şubat 2017 , 12:51
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Seyircisi karşısında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da Jan Olde Riekerink, maç kadrosunu netleştirirken bir pozisyonda belirsizlik yaşıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Kayserispor maçının kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Hollandalı çalıştırıcı, orta sahadaki bir pozisyon dışında sahaya çıkaracağı oyuncuları netleştirdi. Başakşehir maçında sakatlanan Selçuk İnan'a yapılacak testler, deneyimli oyuncunun kadroya alınıp alınmayacağını belirleyecek.
Kayserispor mücadelesinde kaleyi Muslera koruyacak. Savunmada Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta ve Linnes forma giyecek. Lionel Carole, sakatlığı nedeniyle bu maçta yer almayacak.
Orta sahada Riekerink, De Jong'un yanında Josue'yi kullanmak amacında ancak Tolga Ciğerci de yeniden formasına kavuşmak için antrenmanlarda hırslı şekilde çalışıyor. Selçuk İnan'a uygulanacak test olumsuz çıkarsa, Riekerink o bölgede iki oyuncudan birini kullanacak.
Deneyimli teknik adam hücumu Rodrigues, Bruma ve Yasin Öztekin ile destekleyecek. Sneijder'in yokluğunda Bruma'yı forvet arkası olarak oynatmayı düşünen Riekerink, Podolski ile gol aramaya çalışacak.
RODRIGUES'E YAKIN MARKAJ
Yeni transfer Rodrigues'in antrenman performansından memnun olan tecrübeli teknik adam, başarılı oyuncu ile özel olarak konuşarak Kayserispor mücadelesinde kendine olan güvenini iletti. Antrenmanlarda Bruma'dan hücumda sık sık yer değiştirmesini isteyen Riekerink, Portekizli oyuncu ile rakip defansın dengesini bozmayı amaçlıyor.
(NTV Spor)
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