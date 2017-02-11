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N'Doye kampta nargile içti!
11 Şubat 2017 , 13:03
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Dame N'Doye'un 'nargile' görüntüleri olay oldu.
Bordo mavililerin Ankara'da kamp yaptığı otelin odasında nargile içen Senegalli oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yanında Olcay Şahan'ın da bulunduğu görülen video twitter'a düşünce bordo mavili taraftarlar tepki gösterdi.
N'Doye'un maçtan 1 gün önce nargile içerken görüntü vermesi akıllara daha önce bu konuda yaşanan krizleri getirdi. Dünyada bir çok örneği olan 'futbolcunun nargile içme alışkanlığı' kötü sonuçlar doğurmuştu. Aston Villa’nın deneyimli oyuncusu Gabriel Agbonlahor, nargile ile yakalandığı görüntülerin ardından kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
(Hürriyet)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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