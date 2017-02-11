Osmanlıspor - Trabzonspor maçına doğru!

AJANSSPOR – Spor Toto Süper Lig’de kötü geçen ilk devrenin ardından toparlanan Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, 20. Haftada bugün deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olacak. Karadeniz ekibi, 2011-12 sonrasında ilk kez 4’te 4 yapabilmek.



Osmanlı Stadı’nda Osmanlıspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka saat 16:00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm ayrıntıları ajansspor.com’dan takip edebilirsiniz.



Yeni golcü ilk 11’de…

Bordo-mavili ekibin uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Hugo Rodallega’nın Osmanlıspor maçında sahaya çıkması bekleniyor. Gaziantepspor karşılaşmasının ilk 18 kişilik kadrosunda yer alan ve sonradan girdiği maçta 1 penaltı yaptıran Rodallega’yı taraftarlar merakla bekliyor. Futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal tarafından son çalışmalarda golcü oyuncu as kadroda kullanıldı.



Hücumculara inisiyatif



Teknik direktör Ersun Yanal’ın bugünkü maçta N’Doye’u kulübeye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, ofansif etkinlikleri olan Olcay, Castillo ve Yusuf Yazıcı’nın da inisiyatif almaya teşvik edildiği öğrenildi. Trabzonspor’da Bero’nun da 18 kişilik kadroda olacağı belirtildi.



Aralarındaki 16. maç



Trabzonspor ile Osmanlıspor, bugün Osmanlı Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta Trabzonspor’un 7, Osmanlıspor’un 6 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

MUHTEMEL KADROLAR

OSMANLISPOR

Karcemarskas

Vrsajevic

Prochazka

Numan

Muhammed

Musa Çağıran

Carlos

Umar Aminu

N’Diaye

Regattin

Bidouma

TRABZONSPOR

Onur

Pereira

Uğur

Durica

Mas

Okay

Onazi

Olcay

Castillo

Yusuf Yazıcı

Rodallega



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