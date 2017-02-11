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Osmanlıspor - Trabzonspor maçına doğru!
11 Şubat 2017 , 11:24
AJANSSPOR – Spor Toto Süper Lig’de kötü geçen ilk devrenin ardından toparlanan Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, 20. Haftada bugün deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olacak. Karadeniz ekibi, 2011-12 sonrasında ilk kez 4’te 4 yapabilmek.
Osmanlı Stadı’nda Osmanlıspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka saat 16:00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm ayrıntıları ajansspor.com’dan takip edebilirsiniz.
Yeni golcü ilk 11’de…
Bordo-mavili ekibin uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Hugo Rodallega’nın Osmanlıspor maçında sahaya çıkması bekleniyor. Gaziantepspor karşılaşmasının ilk 18 kişilik kadrosunda yer alan ve sonradan girdiği maçta 1 penaltı yaptıran Rodallega’yı taraftarlar merakla bekliyor. Futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal tarafından son çalışmalarda golcü oyuncu as kadroda kullanıldı.
Hücumculara inisiyatif
Teknik direktör Ersun Yanal’ın bugünkü maçta N’Doye’u kulübeye çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, ofansif etkinlikleri olan Olcay, Castillo ve Yusuf Yazıcı’nın da inisiyatif almaya teşvik edildiği öğrenildi. Trabzonspor’da Bero’nun da 18 kişilik kadroda olacağı belirtildi.
Aralarındaki 16. maç
Trabzonspor ile Osmanlıspor, bugün Osmanlı Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta Trabzonspor’un 7, Osmanlıspor’un 6 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
MUHTEMEL KADROLAR
OSMANLISPOR
Karcemarskas
Vrsajevic
Prochazka
Numan
Muhammed
Musa Çağıran
Carlos
Umar Aminu
N’Diaye
Regattin
Bidouma
TRABZONSPOR
Onur
Pereira
Uğur
Durica
Mas
Okay
Onazi
Olcay
Castillo
Yusuf Yazıcı
Rodallega
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