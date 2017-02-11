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Trabzonspor'dan maç öncesi oyunculara jest!

Tarih11 Şubat 2017 , 12:28

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Trabzonspor'dan maç öncesi oyunculara jest!

Bordo mavili yönetim, Osmanlıspor maçı öncesi oyuncuların alacaklarının önemli bir bölümünü daha ödedi.

Yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan bu ödeme bordo-mavili futbolcuların keyfini daha da artırırken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, oyunculara Osmanlıspor maçının mutlaka kazanılması gerektiğini söyledi.

Ersun Yanal da "Yönetim bizi mutlu ediyor biz de kazanarak onları mutlu edelim" diye konuştu.

(Haber61)

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