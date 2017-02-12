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Barry Douglas ligde en fazla forma giyen İskoç!
12 Şubat 2017 , 23:08
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçta Konyaspor’dan Barry Douglas 20. kez yeşil beyazlı formayı giymiş oldu.
Bununla birlikte Barry Douglas, Antalyaspor maçında forma giyerek ülkemizde en çok forma giyen İskoç oyuncu olmuş oldu.
Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan İskoç futbolcular:
1-Barry Douglas (Konyaspor, 27 Maç)
2-Allan James McGregor (Beşiktaş, 26 Maç)
3-Kenny Miller (Bursaspor, 15 Maç)
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