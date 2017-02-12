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Beşiktaş soruşturma talep etti!

Tarih12 Şubat 2017 , 09:19

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Beşiktaş soruşturma talep etti!

Karabükspor'a kaybettikten sonra dönüş yolunda taşlı saldırıya uğrayan Beşiktaş'ta, bu saldırı olayının soruşturulması için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

Beşiktaş, Karabük maçı sonrası şehir çıkışında siyah-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün taşlanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na soruşturma talebinde bulundu.

Yöneticiler, "Maçta sıfır gerilim vardı. Sessiz bir şekilde stattan ayrıldık. Yıllar boyunca taraftar dostluğumuz olan Karabük'te bu kez alkış yerine, 'Şampiyon olamazsınız' tezahüratlarına maruz kaldık. Otobüsümüzün taşlanması neyle açıklanabilir? Bu bir saldırıdır" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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