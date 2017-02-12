"Beşiktaş'ı da gördük"

Zirve yarışındaki her takımın puan kaybı yaşayabileceğine dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, “Beşiktaş’ın nasıl yenildiğini hep beraber gördük. Bu tip kayıplar çok normal. Biz de dikkatli olmalıyız. Kazanmak istiyorsak, sakin olalım yeter. Skor nasılsa gelecektir” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Son idmanın ardından Beşiktaş’ın Karabük deplasmanında kaybettiği maça dikkat çeken Hollandalı çalıştırıcı, “Beşiktaş’ın nasıl yenildiğini hep beraber gördük. Lig giderek zorlaşıyor. Her takımın bir hedefi var ve bu tip kayıpların olması çok normal. Bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Kupa maçında yaşadıklarımızın lige yansımasını istemiyorum. Burası farklı bir arena. Kayserispor’un gücünü de Fenerbahçe karşısında gördük. Eğer kazanmak istiyorsak, sakin olalım yeter. Gol gelsin ya da gelmesin, disiplini kaybetmezsek, skor da er geç nasılsa gelecektir” ifadelerini kullandı.

Anahtar: Mücadele ve sabır

Maçın anahtarı olarak ‘mücadele’ ve ‘sabır’ kelimelerini gösteren Riekerink, “En az rakip kadar koşmak, mücadele etmek zorundayız. Oyun tarzımızda bir değişiklik olmayacak. Yine topu ayağımızda tutacağız. Kanatları iyi kullanmak zorundayız. Duran toplara dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunun her anında, konsantrasyonu kaybetmeden, taraftarımızın da motivasyonuyla kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.

Şimdiden derbiyi hatırlattı

53 yaşındaki teknik adam ayrıca, bu maçı kazanmaları ve Rize deplasmanını da kayıpsız geçmeleri halinde, Beşiktaş derbisine liderlik parolasıyla çıkacaklarını hatırlattı ve tüm takımından bu sürece konsantre olmalarını istedi.

Provalar tamam takım kampta

Sarı-Kırmızılı ekip, Kayserispor’la bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamladı ve kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı. Galatasaraylı futbolcular, bu maçın ardından günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirecek. Salı gününü izin yaparak tamamlayacak olan Cim Bom’da, Rize deplasmanı hazırlıkları ise çarşamba gününden itibaren devam edecek.

İki farklı taktik denendi

Çok sayıda eksiği olan Galatasaray’da, teknik direktör Riekerink’in son prova sırasında iki farklı taktik diziliş denediği öğrenildi. Ağırlıklı olarak ileri uçta Podolski, arkasında Josue ve kanatlarda Bruma ile Rodrigues’i deneyen Hollandalı hocanın diğer planı ise Rodrigues’in 10 numara pozisyonuna geçip, Yasin’in yine sağ kanatta oynaması yönünde. Bu durumda De Jong’un yanında Josue ve Tolga’dan biri görev yapacak. (Fanatik)