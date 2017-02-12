Beşiktaş'ın zorlu 10 günü!

Yeni sezona teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde yer aldıkları 3 kupada da başarı hedefiyle başlayan Siyah-Beyazlılar, son 2 maçında aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü.

İlk olarak Vodafone Arena’da geçen hafta Fenerbahçe’yle oynadığı karşılaşmayı 1-0’lık sonuçla kaybederek Türkiye Kupası’nda havlu atan Kara Kartal, moral maçı olarak çıktığı mücadelede de Karabükspor deplasmanından puansız ayrılarak zirvedeki yerini sağlama alma şansını kaybetti. Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle bu sezonda ilk kez böyle olumsuz bir seri yakalayan Beşiktaş’ın yıldızları, perşembe günkü Hapoel Beer-Sheva maçıyla birlikte hem Avrupa Ligi’nde hem de Süper Lig’de kritik bir 10 günlük sürece girecek.

İsrail temsilcisine UEFA’da 2. tur ilk mücadelesinde konuk olacak olan Şenol Güneş’in öğrencileri, sonrasında lige dönüş yapıp Akhisar’la karşılaşacak. Ligde 19 Şubat’ta Akhisar’la yapacağı karşılaşma sonrasında tekrardan UEFA Avrupa Ligi’ne dönecek olan Siyah-Beyazlılar, 23 Şubat’ta Hapoel Beer-Sheva’yı bu kez Vodafone Arena’da ağırlayıp Kupa 2’deki geleceğini şekillendirecek.

Beşiktaş, bu mücadele sonrasında Süper Lig’de şampiyonluk için yarıştığı rakiplerinden Galatasaray’a 26 Şubat’ta TT Arena’da konuk olacak.

10 günlük süre içerisinde çıkacağı 4 maçtan da avantajlı skorla ayrılmayı planlayan Kara Kartal, ilk adımı Hapoel karşısında yapmayı istiyor. İsrail deplasmanından galip dönüp lige moralli geçiş yapmanın hesaplarını yapan Güneş’in takımı, sonrasında da UEFA’daki rövanşta rakibini saf dışı bırakıp derbide coşmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde planını final üzerine kuran teknik direktör Şenol Güneş, Hapoel’i devirip bir yandan da ligde zirve yarışı içinde kalmak istiyor. 4 maçlık serüvende özellikle Süper Lig’den olumsuz sonuçla ayrılınması halinde rakiplerinin gerisinde kalacağını tahmin eden Güneş, bundan dolayı teknik ekipteki diğer isimlerin yardımlarıyla oyuncularını bu periyoda oldukça yüksek motivasyonla hazırlayacak. (Fanatik)