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Çaykur Rizespor galibiyeti unuttu!
12 Şubat 2017 , 23:05
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligde kötü gidişata dur diyemiyor. Karadeniz ekibi 20. haftayı 19 puanda tamamlarken oynadığı son 10 karşılaşmada ise 7 mağlubiyet aldı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 11 mağlubiyet alırken, 5 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Ligin ilk 10 haftasını 10 puanla kapatan Karadeniz ekibi, son 9 hafta ise 3 galibiyet alıp, 7 kez yenildi.
Rize'nin Son 7 Maçlık Yenilgi Karnesi
10. Hafta M.Başakşehir 2-1 Ç.Rizespor
11. Hafta Ç.Rizespor 1-5 Fenerbahçe
12. Hafta Bursaspor 2-1 Ç.Rizespor
13. Hafta Ç.Rizespor 0-1 Kasımpaşa
15. Hafta Ç.Rizespor 0-1 Osmanlıspor
17. Hafta A.Konyaspor 2-1 Ç.Rizespor
19. Hafta -Akhisar Bld. 1-0 Ç.Rizespor
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