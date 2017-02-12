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Çaykur Rizespor galibiyeti unuttu!

Tarih12 Şubat 2017 , 23:05

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Çaykur Rizespor galibiyeti unuttu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligde kötü gidişata dur diyemiyor. Karadeniz ekibi 20. haftayı 19 puanda tamamlarken oynadığı son 10 karşılaşmada ise 7 mağlubiyet aldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 11 mağlubiyet alırken, 5 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Ligin ilk 10 haftasını 10 puanla kapatan Karadeniz ekibi, son 9 hafta ise 3 galibiyet alıp, 7 kez yenildi.

Rize'nin Son 7 Maçlık Yenilgi Karnesi

10. Hafta M.Başakşehir 2-1 Ç.Rizespor

11. Hafta Ç.Rizespor 1-5 Fenerbahçe

12. Hafta Bursaspor 2-1 Ç.Rizespor

13. Hafta Ç.Rizespor 0-1 Kasımpaşa

15. Hafta Ç.Rizespor 0-1 Osmanlıspor

17. Hafta A.Konyaspor 2-1 Ç.Rizespor

19. Hafta -Akhisar Bld. 1-0 Ç.Rizespor

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